Жителя Кубани задержали за передачу СБУ координат предприятий ТЭК и их прикрытия

«В Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России 1963 г. р., причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, житель Краснодара через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) «инициативно установил контакт с представителем СБУ, которому передал фотоматериалы и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона». Кроме того, по заданию куратора он собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте.