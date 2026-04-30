Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Кубани задержали за передачу СБУ координат предприятий ТЭК и их прикрытия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 63-летнего жителя Краснодара, передававшего СБУ координаты предприятий ТЭК в Краснодарском и Ставропольском краях и планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«В Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России 1963 г. р., причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, житель Краснодара через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) «инициативно установил контакт с представителем СБУ, которому передал фотоматериалы и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона». Кроме того, по заданию куратора он собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ). Он заключен под стражу.

«ФСБ России еще раз обращает внимание на то, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», — подчеркнули в ЦОС.