Губернатор сообщил о прилёте беспилотника на промплощадку в Прикамье

В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».

Беспилотник атаковал одну из промышленных площадок Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьёзных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, химической опасности тоже нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».

«Обращаю внимание, что публикации фото и видео последствий прилета БПЛА запрещены. Вы помогаете врагу, размещая такую информацию в сети», — напомнил Губернатор.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
