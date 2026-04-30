Губернатор сообщил о прилёте беспилотника на промплощадку в Прикамье

Беспилотник атаковал одну из промышленных площадок Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьёзных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, химической опасности тоже нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».
«Обращаю внимание, что публикации фото и видео последствий прилета БПЛА запрещены. Вы помогаете врагу, размещая такую информацию в сети», — напомнил Губернатор.
