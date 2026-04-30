Мэра Уфы Ратмира Мавлиева арестовали по делу о коррупции

Суд в Башкирии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в коррупционных и должностных преступлениях. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в региональном управлении СК России.
Следствие вменяет ему превышение должностных полномочий и получение взяток по нескольким эпизодам. По версии правоохранительных органов, он причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из санаториев города.
Также утверждается, что в 2025 году, используя служебное положение, он потребовал от представителя строительной компании оказание услуг имущественного характера в виде приобретения участка стоимостью свыше 13 миллионов рублей в своих интересах.
Кроме того, следствие считает, что по его указанию с конца 2024 по конец 2025 года осуществлялся сбор средств с коммерческих организаций под видом пожертвований, в результате чего было получено не менее 31 миллиона рублей. Отдельно ему вменяется получение взятки в размере 10 миллионов рублей за содействие при вводе жилого дома в эксплуатацию, передает канал СК Башкирии в МАКС.
