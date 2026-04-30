Атака БПЛА на Пермский край: власти рассказали о последствиях

Сегодня утром одна из производственных площадок Прикамья подверглась удару с воздуха. Вражеский дрон попытался поразить объект, однако серьезных последствий удалось избежать.

Источник: Life.ru

Губернатор Дмитрий Махонин официально подтвердил факт инцидента. Глава региона подчеркнул: «Пострадавших и значимых разрушений нет». Производственный персонал оперативно укрылся в безопасных сооружениях.

Ситуация находится под контролем. Власти заверили, что угрозы для здоровья граждан и химической опасности в округе не зафиксировано. На текущий момент на территории продолжают трудиться оперативные группы.

В субъекте Федерации действуют усиленные меры безопасности, включая режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Воздушное пространство мониторят для предотвращения новых угроз.

Руководство области напомнило о строгом запрете на распространение любых медиаматериалов с места событий. Публикация фотоснимков и видеозаписей последствий прилета недопустима, так как это прямо помогает противнику.

Напомним, накануне в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали. Сегодня город снова атакуют БПЛА.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

