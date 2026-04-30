В Пермском крае зафиксирован второй прилёт беспилотника на промышленный объект

Сегодня на территории одной из промышленных площадок региона был зафиксирован удар вражеского беспилотника. В момент происшествия сотрудники находились в укрытиях. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
По предварительной информации, пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано. Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, как и риска химического заражения.
На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы. В регионе действует режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер».