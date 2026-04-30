В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе потушили пожар, который возник в результате атаки беспилотников. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА "Новости"

«В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников», — написал он в мессенджере «Макс».

Глава региона также отметил, что власти намерены в кратчайшие сроки восстановить порядок в городе.

В пресс-служба МЧС России накануне отметили, что открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировали.

Оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщил, что на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников (БПЛА). Жителей близлежащих домов начали эвакуировать. В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 апреля отметил, что минимизация последствий ударов Киева в Туапсе продолжается. Он подчеркнул, что спецслужбы ведут большую, напряженную работу, в которой задействованы многие сотни людей и специалистов.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше