В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

«В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников», — написал он в мессенджере «Макс».
Глава региона также отметил, что власти намерены в кратчайшие сроки восстановить порядок в городе.
В пресс-служба МЧС России накануне отметили, что открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировали.
Оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщил, что на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников (БПЛА). Жителей близлежащих домов начали эвакуировать. В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 апреля отметил, что минимизация последствий ударов Киева в Туапсе продолжается. Он подчеркнул, что спецслужбы ведут большую, напряженную работу, в которой задействованы многие сотни людей и специалистов.