Губернатор Махонин сообщил об ударе БПЛА по промплощадке в Пермском крае

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали одну из промышленных площадок в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали одну из промышленных площадок в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

По словам господина Махонина, работники предприятия находятся в безопасном месте. Пострадавших и разрушений при атаке нет, заверил губернатор. Угроза химической опасности исключается, добавил он. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

В Пермском крае продолжает действовать режим «Ковер» и сохраняется угроза беспилотной атаки. В Пермском государственном национальном исследовательском университете проводят занятия в дистанционном режиме.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», около 7 утра сегодня на юге Перми прозвучали взрывы. В одном из районов города после удара беспилотника начался пожар.

Накануне при атаке ВСУ произошло возгорание на одной из промплощадок в Пермском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших. Роспотребнадзор начал проверку воздуха, повышенного уровня вредных веществ выявлено не было.

