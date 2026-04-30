Священник-убийца пропал на СВО — апелляцию рассмотрели без него

Бывший настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернском Игорь Ефремов, осужденный на 10 лет за убийство, пропал без вести в зоне СВО. Апелляцию на приговор рассмотрели без его участия, пишет URA.RU.
По данным источника, вскоре после оглашения приговора он заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Сейчас он числится пропавшим без вести.
30 апреля Челябинский областной суд рассмотрел жалобу защиты. Приговор оставили без изменений. В суде заявили, что комментарий будет дан позже.
Преступление произошло в октябре 2024 года. Ефремов распивал алкоголь со знакомым, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес потерпевшему не менее 15 ножевых ударов.
Прибывшим полицейским осужденный заявил, что действовал из-за домогательств со стороны знакомого. В ходе расследования он несколько раз менял показания, в том числе утверждал, что действовал в целях самообороны.
По данным телеграм-канала Mash, после нападения он вытащил тело на улицу. Также сообщается, что ранее на него жаловались прихожане из-за злоупотребления алкоголем и проведения служб в нетрезвом состоянии.
