Пожар в ЖК «Коктем-3» в Астане: подозреваемых нет

Спикер отметил, что по данному факту ведется расследование.
«В части статьи 292 — нарушение правил пожарной безопасности — расследование ведет МЧС. С учетом того, что погибли малолетние дети, МВД со своей стороны также проводит расследование. Сейчас совместно с МЧС назначен ряд экспертиз. Давайте дождемся результатов. Однозначно вопрос о привлечении виновных лиц будет поставлен», — озвучил он.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной причастности отца к произошедшему, он сообщил, что тот не является подозреваемым.
Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.