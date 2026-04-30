Пожар в ЖК «Коктем-3» в Астане: подозреваемых нет

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 30 апреля 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал расследование пожара в ЖК «Коктем-3» в Астане, где погибли дети, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Спикер отметил, что по данному факту ведется расследование.

«В части статьи 292 — нарушение правил пожарной безопасности — расследование ведет МЧС. С учетом того, что погибли малолетние дети, МВД со своей стороны также проводит расследование. Сейчас совместно с МЧС назначен ряд экспертиз. Давайте дождемся результатов. Однозначно вопрос о привлечении виновных лиц будет поставлен», — озвучил он.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной причастности отца к произошедшему, он сообщил, что тот не является подозреваемым.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.

