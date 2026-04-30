Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену

По данным силовиков, фигурант через WhatsApp инициативно установил контакт с представителем СБУ. Ему он передал фото и координаты предприятий, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.
«Также по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий, и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте», — цитирует сообщение РИА Новости.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигурант взят под стражу.