Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. ФСБ задержала 63-летнего жителя Краснодара по подозрению в госизмене. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, мужчина передавал Киеву данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Кубани и Ставрополья.

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, фигурант через WhatsApp инициативно установил контакт с представителем СБУ. Ему он передал фото и координаты предприятий, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.

«Также по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий, и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте», — цитирует сообщение РИА Новости.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигурант взят под стражу.

