Троих жителей Подмосковья задержали за вымогательство 300 тысяч долларов

Правоохранители задержали троих жителей Солнечногорска и Клина, которые вымогали у молодого человека 300 тысяч долларов. Злоумышленники забрали у него иномарку. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорску задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве денежных средств, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Один из подозреваемых привлек к делу двух своих знакомых. Фигурант под вымышленным предлогом пригласил потерпевшего к себе в дом в деревне Гончары. Там на молодого человека напали и потребовали от него передачи денег. Впоследствии злоумышленники забрали у него ключи от машины и заставили написать расписку на передачу иномарки.
Потерпевший обратился в полицию. Силовики обнаружили похищенный автомобиль. В отношении жителей Подмосковья возбудили уголовное дело. Их отправили под домашний арест.
Ранее житель Москвы вымогал 20 миллионов рублей у мужчины за подписание договора переуступки прав аренды на земельный участок. Подозреваемого задержали в момент получения им части суммы. Впоследствии москвича осудили на семь лет.