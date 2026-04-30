В аэропорту Екатеринбурга вновь ввели ограничения на полеты

В Кольцово снова ограничили прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения связаны с введением на территории Свердловской области режима беспилотной опасности.

Отметим, что утром 30 апреля аналогичные ограничения уже вводились, однако в скором времени их сняли.

— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщает Росавиация.

Помимо Кольцово, ограничения ввели в аэропорту Балдино в Челябинске. Пассажиров просят уточнять статус и время вылета рейсов на онлайн-табло аэропорта или на сайте авиакомпании.