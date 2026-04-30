Детали исчезновения убитой школьницы на Кубани раскрыл ее отец

В Краснодарском крае задержан 31-летний Александр Малиновский по делу об убийстве 11-летней девочки, пропавшей в соседнем поселке. Тело ребенка обнаружили спустя несколько дней поисков.

По словам отца, в день исчезновения девочка вышла проводить подругу. По дороге они начали баловаться и дразнить пожилую женщину, после чего разбежались. Подруга дошла до дома, а девочка направилась обратно в обход через дорогу и пропала.

Родные и жители искали ребенка до глубокой ночи, затем подключились полиция и волонтеры. Проверялись свидетельства очевидцев, однако подтверждения им не нашли. Кинологи взяли след, который оборвался у дороги.

Через четверо суток тело обнаружили в хуторе Белый. После этого оперативники быстро установили подозреваемого, который пытался скрыться.

По данным источника, мужчина ранее занимался общественной деятельностью и работал с детьми, в том числе водил их в храмы и на мероприятия.

Отец девочки утверждает, что его дочь не была знакома с подозреваемым. По его словам, ребенок посещал церковь только вместе с семьей, не участвовал в экскурсиях и не имел контактов с жителями соседнего поселка. Причины произошедшего семье неизвестны, мотивы неясны.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

