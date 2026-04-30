В лобовом ДТП четыре человека пострадали в воронежском Шилово

В Воронеже сотрудники ГАИ проводят проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 29 апреля на улице Октябрьская в микрорайоне Шилово. В результате аварии госпитализация потребовалась четырем человекам, в том числе двум детям. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным полиции, инцидент случился в 09:01 у дома № 17. 25-летний водитель автомобиля «Кадиллак SRX», двигаясь со стороны улицы Теплоэнергетиков, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 37-летней женщины, которая ехала прямо во встречном направлении.
В результате столкновения телесные повреждения различной степени тяжести получили: водитель «Кадиллака», двое его пассажиров — 6-летних мальчиков и 37-летняя автомобилистка «Шевроле Круз». Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшего.