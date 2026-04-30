СК возбудил дело после обрушения горных масс на руднике в Магаданской области

В результате обрушения рудника в Магаданской области под завалами могут находиться 8 человек.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как писал KP.RU 30 апреля, на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе произошло обрушение горной массы. Как пишет «КП»-Хабаровск", по предварительным данным, под завалами могут находиться до восьми человек. Спасательные подразделения уже направлены к месту происшествия. В настоящий момент ведется подготовка к аварийно-спасательным работам и оценка обстановки.