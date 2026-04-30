В Хабаровске суд вынес приговор экс-министру образования региона

В Хабаровске бывшая министр образования и науки региона выслушала приговор суда. Ее признали виновной в совершении преступления по части 3 статьи 285 УК РФ.

В Хабаровске бывшая министр образования и науки региона выслушала приговор суда. Ее признали виновной в совершении преступления по части 3 статьи 285 УК РФ.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, установлено, что чиновница подписала дополнительное соглашение к концессионному соглашению. Это дало возможность концессионеру получить авансовые платежи капитального гранта, хотя у него не было банковской гарантии — обязательного и существенного условия. Но средства были направлены на цели, не связанные со строительством школы.

Суд признал экс-министра виновной. Ей назначено наказание — 5 лет лишения свободы условно и лишение права занимать должности на госслужбе на два года. Испытательный срок — 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.