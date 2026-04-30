Mash: Огромный лесной пожар вспыхнул в Приморье из-за ошибки сварщика

Крупный пожар произошел в Приморье в пригороде Владивостока из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ. В результате загорелась сухая трава, огонь быстро распространился и охватил значительную территорию. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, искры во время сварки попали на листву и траву, после чего пламя перекинулось на крышу частного дома и затем на соседние постройки. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров.
Из-за пожара трассу «Уссури» заволокло дымом, что привело к резкому снижению видимости. В ликвидации возгорания участвовали 42 человека и 9 единиц техники, передает Telegram-канал.
