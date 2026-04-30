Москвичка, забравшая у женщины 800 тысяч рублей, предстанет перед судом

Одинцовский городской суд рассмотрит дело москвички, которая работала курьером на мошенников. Она забрала у женщины 800 тысяч рублей. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
— Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Обвиняемую задержали в момент получения денег. Мошенникам все же удалось обмануть женщину. Потерпевшая перевела аферистам свыше 3,5 миллиона рублей.
Ранее жертвой мошенников стал столичный подросток. Злоумышленники запугали парня и заставили его оставить ключи от квартиры на лестничной клетке. По адресу прибыл курьеров аферистов, который вскрыл сейф и забрал оттуда свыше восьми миллионов рублей. Он успел передать деньги соучастникам до того, как его задержали. Полиция возбудила уголовное дело.