Москвичка, забравшая у женщины 800 тысяч рублей, предстанет перед судом

Одинцовский городской суд рассмотрит дело москвички, которая работала курьером на мошенников. Она забрала у женщины 800 тысяч рублей. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Одинцовский городской суд рассмотрит дело москвички, которая работала курьером на мошенников. Она забрала у женщины 800 тысяч рублей. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемую задержали в момент получения денег. Мошенникам все же удалось обмануть женщину. Потерпевшая перевела аферистам свыше 3,5 миллиона рублей.

Ранее жертвой мошенников стал столичный подросток. Злоумышленники запугали парня и заставили его оставить ключи от квартиры на лестничной клетке. По адресу прибыл курьеров аферистов, который вскрыл сейф и забрал оттуда свыше восьми миллионов рублей. Он успел передать деньги соучастникам до того, как его задержали. Полиция возбудила уголовное дело.