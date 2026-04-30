Москвичка, забравшая у женщины 800 тысяч рублей, предстанет перед судом

Ранее жертвой мошенников стал столичный подросток. Злоумышленники запугали парня и заставили его оставить ключи от квартиры на лестничной клетке. По адресу прибыл курьеров аферистов, который вскрыл сейф и забрал оттуда свыше восьми миллионов рублей. Он успел передать деньги соучастникам до того, как его задержали. Полиция возбудила уголовное дело.