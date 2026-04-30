В Самаре нашли пропавшего 29 апреля на Мехзаводе 8-летнего мальчика

В Самаре успешно завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал накануне. 29 апреля примерно в 17.00 ребенок вышел из своего дома на Мехзаводе на прогулку и пропал. К поискам подключились полицейские, волонтеры.
«8-летний мальчик разыскан. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области утром 30 апреля.
Ранее в Самарской области в 2,5 километрах от дома нашли пропавшую 3-летнюю девочку. Она гуляла со старшими сестрами, а потом исчезла. Ребенка нашли только на следующий день.