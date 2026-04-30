Mash: Огромный кабан распугал школьников и их родителей в Подмосковье

Огромный кабан распугал школьников и их родителей в Подмосковье. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, животное вышло к школе утром в поселке Дубовая Роща в Раменском районе. Местные жители вызвали экстренные службы, но зверь успел убежать, сообщается в публикации.
В мае прошлого года домашняя свинья на самовыгуле напала на школьницу на севере Петербурга. Пострадавшая прошла курс уколов от бешенства и терапию антибиотиками.
Ранее сообщалось, что в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. При встрече с хищником надо сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эколог Роман Пукалов.