Сход селя стал причиной обрушения на руднике в Магаданской области

Напомним, в Магаданской области произошла серьёзная авария на угольном разрезе в Сусуманском городском округе. После обрушения горной породы связь с несколькими рабочими была потеряна. В экстренных службах подтвердили факт происшествия, а представители МЧС сообщили, что под завалами могут находиться до восьми человек. На место уже выдвинулись спасатели, пожарные, горноспасатели и медики, а для усиления группировки готовится вертолёт Ми-8. Сейчас специалисты ведут расчистку завалов, пытаясь как можно быстрее установить местонахождение людей и деблокировать их.