Экс-министр образования получила условный срок — суд вынес приговор по делу о миллиарде

Объединенная пресс-служба судов региона сообщает, что суд в Хабаровском крае признал бывшего министра образования и науки Викторию Хлебникову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ей назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать должности на госслужбе сроком на два года. Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска.
По данным следствия, занимая пост министра, Хлебникова подписала дополнительное соглашение к концессионному договору, которое позволило концессионеру получить бюджетные средства в виде авансовых выплат капитального гранта.
Речь шла о строительстве общеобразовательной школы в микрорайоне Строитель в рамках нацпроекта «Образование». Компании перечислили более 1 млрд рублей. При этом обязательным условием договора была банковская гарантия возврата части средств в случае невыполнения работ.
Подписанное дополнительное соглашение исключило это требование. В результате средства были использованы не по назначению и похищены концессионером.
Школа не введена в эксплуатацию, строительство остановилось на этапе фундамента. Руководитель компании был осужден в 2025 году.
Читайте также: Конвейер ужаса выстроили чёрные риелторы — сделки заканчивались смертью.