В Краснодаре задержан подозреваемый в передаче Украине данных об объектах ТЭК

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Россиянина заключили под стражу.
По данным ФСБ, житель Кубани фотографировал объекты в Краснодарском и Ставропольском краях. Он передавал планы размещения «военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона». Кроме того, мужчина собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и пытался обеспечить СБУ доступ к его корпоративной почте, утверждают в ведомстве.
На допросе мужчина рассказал, что нашел предложение о сотрудничестве с СБУ на YouTube. После этого он связался через WhatsApp с «человеком, представившимся Виктором».