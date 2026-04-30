ФСБ задержала жителя Краснодара, передававшего Киеву данные об объектах ТЭК

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. По данным ФСБ, он инициативно передавал данные об объектах ТЭК и ПВО в двух регионах России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Краснодара, подозреваемого в государственной измене. Мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о предприятиях топливно-энергетического комплекса двух регионов, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

63-летний краснодарец передавал куратору фотографии и точные координаты предприятий ТЭК, расположенных на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также данные о размещении объектов ПВО. В ведомстве отметили, что задержанный сам вышел на связь с представителем СБУ через мессенджер WhatsApp*.

Также фигурант собирал информацию о сотрудниках одного из местных предприятий и предпринимал попытки организовать украинским спецслужбам доступ к корпоративной почте организации.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Государственная измена», и в настоящее время он заключен под стражу.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ