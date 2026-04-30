ФСБ задержала жителя Краснодара, передававшего Киеву данные об объектах ТЭК

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Краснодара, подозреваемого в государственной измене. Мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о предприятиях топливно-энергетического комплекса двух регионов, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
63-летний краснодарец передавал куратору фотографии и точные координаты предприятий ТЭК, расположенных на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также данные о размещении объектов ПВО. В ведомстве отметили, что задержанный сам вышел на связь с представителем СБУ через мессенджер WhatsApp*.
Также фигурант собирал информацию о сотрудниках одного из местных предприятий и предпринимал попытки организовать украинским спецслужбам доступ к корпоративной почте организации.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Государственная измена», и в настоящее время он заключен под стражу.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ