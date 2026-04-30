Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло в Нижнем Новгороде

На улице Литвинова в Нижнем Новгороде произошло массовое столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области. Инцидент случился в 21:53, когда 20-летний водитель БМВ не выбрал безопасную дистанцию и протаранил три машины.
Удар был такой силы, что в аварию оказались вовлечены автомобили Фольксваген, Чанган и Лада Гранта. В результате происшествия погиб пассажир Фольксвагена, который скончался на месте до приезда медиков. Сам виновник аварии на БМВ получил травмы различной степени тяжести.
