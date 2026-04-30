Смертельное ДТП с участием четырех машин произошло в Нижнем Новгороде

В ночной аварии на улице Литвинова один человек погиб и еще один получил травмы из-за несоблюдения дистанции водителем БМВ.

На улице Литвинова в Нижнем Новгороде произошло массовое столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области. Инцидент случился в 21:53, когда 20-летний водитель БМВ не выбрал безопасную дистанцию и протаранил три машины.

Удар был такой силы, что в аварию оказались вовлечены автомобили Фольксваген, Чанган и Лада Гранта. В результате происшествия погиб пассажир Фольксвагена, который скончался на месте до приезда медиков. Сам виновник аварии на БМВ получил травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что молодая девушка погибла в ДТП в Нижегородской области.