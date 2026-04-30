Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 30 апреля

Поступила информация о ликвидации свыше 30 БПЛА, большинство из которых были уничтожены над Дзержинском.

Губерантор Нижегородской области прокомментировал атаку БПЛА 30 апреля.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступила информация о ликвидации свыше 30 БПЛА.

Большинство беспилотников были уничтожены непосредственно над городским округом города Дзержинска. Еще один беспилотник был сбит в пределах Кстовского района.

Согласно предварительным сведениям, в результате произошедшего никто не пострадал, значительных разрушений зафиксировано не было. Были отмечены локальные возгорания сухой травы, однако пожарные расчеты оперативно справились с их тушением.

Напомним, что аэропорт им. Чкалова закрыли из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде 30 апреля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше