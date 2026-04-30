Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 30 апреля

Губерантор Нижегородской области прокомментировал атаку БПЛА 30 апреля.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступила информация о ликвидации свыше 30 БПЛА.
Большинство беспилотников были уничтожены непосредственно над городским округом города Дзержинска. Еще один беспилотник был сбит в пределах Кстовского района.
Согласно предварительным сведениям, в результате произошедшего никто не пострадал, значительных разрушений зафиксировано не было. Были отмечены локальные возгорания сухой травы, однако пожарные расчеты оперативно справились с их тушением.
Напомним, что аэропорт им. Чкалова закрыли из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде 30 апреля.