Стала известна причина пожара, где погибли трое детей в Красноярском крае

В Дубинино при пожаре погибли трое малолетних детей. Известно, что родителей в момент трагедии не было дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар случился в трёхэтажном жилом доме. Возгорание охватило 35 квадратных метров. На месте работали 12 спасателей и 4 единицы техники.
Трагедия унесла жизни троих малышей — им было 3 года, 4 года и 1 год. В момент возгорания родителей рядом с детьми не оказалось.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание телевизора. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трём лицам».
