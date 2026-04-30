Стала известна причина пожара, где погибли трое детей в Красноярском крае

Родителей в момент возгорания дома не было.

В Дубинино при пожаре погибли трое малолетних детей. Известно, что родителей в момент трагедии не было дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар случился в трёхэтажном жилом доме. Возгорание охватило 35 квадратных метров. На месте работали 12 спасателей и 4 единицы техники.

Трагедия унесла жизни троих малышей — им было 3 года, 4 года и 1 год. В момент возгорания родителей рядом с детьми не оказалось.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание телевизора. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трём лицам».

Ранее мы сообщали, что пять человек пострадали при пожаре в одной из квартир в Красноярске.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше