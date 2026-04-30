SHOT: ВСУ атаковали Пермь дронами «Лютый» с дополнительными баками топлива

Вооруженные силы Украины атаковали Пермь беспилотниками «Лютый». Об этом пишет SHOT.
Беспилотники были оснащены дополнительным баком. Это позволило увеличить расстояние возможной атаки на 300 километров.
По информации канала, дроны запускались из Днепропетровской области Украины и летели стаями по несколько штук на низкой высоте.
Напомним, в четверг утром жители Перми сообщили о двух сериях взрывов. В городе включили сирены воздушной тревоги, местный аэропорт был временно закрыт.
Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что ВСУ атаковали промышленную площадку. На месте прилета работают оперативные и экстренные службы.
Он подчеркнул, что пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
Беспилотник Ан-196 «Лютый» является аналогом турецкого «Байрактара». Его длина — 4,4 метра, размах крыла — 6,7 метра. Боевая нагрузка — до 75 килограммов. Дальность полета — более тысячи километров.