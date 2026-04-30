Серийный вор из Волгоградской области получил срок за кражи и вовлечение подростка

Житель хутора Лебяжья Поляна Андрей О. осужден за серию краж и вовлечение подростка в преступление, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Суд установил, что в ноябре 2025 года подсудимый с помощью лопаты сделал подкоп под воротами одного из домовладений. В декабре того же года злоумышленник подошел к другому дому, раскрыл деревянные ставни, вытащил стекло из оконной рамы и проник внутрь. В январе 2026 года Андрей О. перелез через забор еще одного домовладения. Он вытащил оконный кондиционер, через проем залез в жилище и украл кальян. Затем из сарая на том же участке он похитил запчасти от стиральной машины. Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей.