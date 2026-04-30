Что известно об обрушении на руднике в Магаданской области

Генеральный директор «Кадыкчанского угольного разреза» Александр Нестерович рассказал РИА Новости, что причиной обрушения стал сход селя. «В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение», — пояснил он. Глава предприятия добавил, что под завалами предположительно находятся восемь человек, среди которых как местные жители, так и приезжие из других регионов.