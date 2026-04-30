Что известно об обрушении на руднике в Магаданской области

В Сусуманском городском округе Магаданской области произошел сход горной массы на угольном разрезе «Кадыкчанский». По информации МЧС Магаданской области, к месту происшествия уже выдвинулась группировка спасателей и медиков, задействовано 6 единиц техники. Также к вылету готовится вертолет Ми-8 ведомства.
Генеральный директор «Кадыкчанского угольного разреза» Александр Нестерович рассказал РИА Новости, что причиной обрушения стал сход селя. «В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение», — пояснил он. Глава предприятия добавил, что под завалами предположительно находятся восемь человек, среди которых как местные жители, так и приезжие из других регионов.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. По его поручению из Магадана направлен вертолет «Авиации Колымы», который доставит к месту ЧП дополнительные силы горноспасателей, сотрудников медицины катастроф и специализированную технику для разбора завалов.
Прокуратура Магаданской области организовала надзорное сопровождение спасательной операции. Прокурор региона Дмитрий Разуваев поручил дать правовую оценку соблюдению правил ведения горных работ на предприятии.
Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На рудник направлена следственно-оперативная группа в составе руководства и криминалистов регионального управления для установления всех обстоятельств случившегося.