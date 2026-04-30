В РКБ доставили пострадавших в ДТП на улице Даурской в Казани

В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Даурской. По свидетельствам очевидцев, автомобиль выехал на тротуар. В результате аварии пострадали два человека.
Пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана сообщила, что оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение. В настоящий момент пациенты находятся под наблюдением врачей.
Напомним, предварительно, водитель «Хавала» на улице Гвардейская при повороте налево на Даурскую на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречной «Ладе». Отечественная легковушка на скорости снесла часть переда иномарки, после чего потеряла управление и вылетела на тротуар. Там автомобиль сбил 55-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.