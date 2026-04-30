Двоих мужчин арестовали за обман участников СВО в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде избрана мера пресечения двоим мужчинам, обвиняемым в хищении средств у военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы, используя обман для кражи денег в особо крупном размере.
Масштаб ущерба от действий фигурантов различается: один из них обвиняется в хищении более 10 миллионов рублей, а второй — более 3 миллионов. Московский районный суд удовлетворил ходатайства следователей и отправил обоих подозреваемых в следственный изолятор. Первый проведет под стражей время до 24 мая, второй — до 26 июня 2026 года.
Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ. На данный момент постановления суда в законную силу не вступили. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершения преступлений и проверять причастность арестованных к другим эпизодам мошенничества.
