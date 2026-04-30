Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих мужчин арестовали за обман участников СВО в Нижнем Новгороде

Мошенники похитили у военнослужащих более 13 миллионов рублей, их заключили под стражу по решению Московского районного суда.

В Нижнем Новгороде избрана мера пресечения двоим мужчинам, обвиняемым в хищении средств у военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы, используя обман для кражи денег в особо крупном размере.

Масштаб ущерба от действий фигурантов различается: один из них обвиняется в хищении более 10 миллионов рублей, а второй — более 3 миллионов. Московский районный суд удовлетворил ходатайства следователей и отправил обоих подозреваемых в следственный изолятор. Первый проведет под стражей время до 24 мая, второй — до 26 июня 2026 года.

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ. На данный момент постановления суда в законную силу не вступили. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершения преступлений и проверять причастность арестованных к другим эпизодам мошенничества.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в госизмене и финансировании ВСУ кстовчанин.