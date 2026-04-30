Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны при атаке на Пермь

Украинские дроны, которые атаковали в четверг Пермь, были запущены из Днепропетровской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, речь идет о беспилотниках-камикадзе «Лютый». Для увеличения максимального расстояния на 300 километров на них был установлен дополнительный бак.

БПЛА следовали стаями по несколько штук, летели на низкой высоте.

Расстояние по прямой от Днепропетровской области Украины до Пермского края РФ составляет около 1800 км. Заявленная дальность БПЛА «Лютый» — более 1000 км.

В четверг утром жители Перми сообщили о серии взрывов. В городе сработала сирена воздушной тревоги.

Губернатор Дмитрий Махонин заявил, что была атакована одна из промышленных площадок Пермского края. Пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше