Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Цифровизация трудового стажа» крадёт пароли россиян на Госуслугах

Мошенники для обмана обращаются к жертве от лица «руководителя».

Источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники начали обманывать россиян необходимостью пройти «цифровизацию трудового стажа». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», действуют злоумышленники от лица руководителей будущих жертв. Для этого в мессенджере создается чат, в который добавляют предполагаемую жертву обмана и «коллег».

— Далее в переписке злоумышленники от лица руководителей сообщают о необходимости подтвердить персональные данные и пройти цифровизацию трудового стажа. Для подтверждения личной информации «начальник» просит перейти в якобы официальный бот портала «Госуслуг» и переслать ему «уникальный ключ» из шести символов, сгенерированный ботом, — объясняют подробности мошеннической схемы РИА Новости.

Если человек совершает эти пункты и высылает код, это дает злоумышленникам доступ к профилю на портале «Госуслуги».

Напомним, поддельные рабочие чаты мошенники создавали и раньше. В открытых источниках они собирали информацию о коллективе жертвы для того, чтобы создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия. Боты имитировали рабочее общение, там же в чате под видом руководителя ставилась «служебная задача», направленная на самом деле на кражу личных данных жертвы.