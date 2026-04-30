«Цифровизация трудового стажа» крадёт пароли россиян на Госуслугах

Мошенники начали обманывать россиян необходимостью пройти «цифровизацию трудового стажа». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», действуют злоумышленники от лица руководителей будущих жертв. Для этого в мессенджере создается чат, в который добавляют предполагаемую жертву обмана и «коллег».
— Далее в переписке злоумышленники от лица руководителей сообщают о необходимости подтвердить персональные данные и пройти цифровизацию трудового стажа. Для подтверждения личной информации «начальник» просит перейти в якобы официальный бот портала «Госуслуг» и переслать ему «уникальный ключ» из шести символов, сгенерированный ботом, — объясняют подробности мошеннической схемы РИА Новости.
Если человек совершает эти пункты и высылает код, это дает злоумышленникам доступ к профилю на портале «Госуслуги».
Напомним, поддельные рабочие чаты мошенники создавали и раньше. В открытых источниках они собирали информацию о коллективе жертвы для того, чтобы создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия. Боты имитировали рабочее общение, там же в чате под видом руководителя ставилась «служебная задача», направленная на самом деле на кражу личных данных жертвы.