Второй прилёт за два дня. Пермский край вновь подвергся атаке БПЛА

Второй день подряд в Пермском крае объявляют режим «Беспилотной опасности». В краевой столице звучат сирены, а власти сообщили, что 30 апреля одну из промышленных площадок региона вновь атаковали беспилотники. Подробнее о том, куда пришёлся удар и откуда в направлении Перми могли запускать БПЛА, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Химическая опасность?
29 апреля жителей Пермского края потрясли тревожные новости: в городе завыли сирены, а позже стало известно, что на одну из промышленных площадок региона прилетел вражеский беспилотник. В результате начался пожар, а из-за сильного ветра дым и продукты горения добрались до краевой столицы. Небо над городом стало чёрным и серьёзно встревожило местных жителей.
Утро 30 апреля в Пермском крае началось с введения режима «Беспилотной опасности». Жители региона узнали об этом через систему оповещений об экстренных ситуациях МЧС в 6:10. Спустя час режим отменили, а затем повторно ввели в 7:20. В это же время на территории Перми объявили режим «Ковёр» радиусом 100 километров, позже его увеличили до 150. В 7:12 Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Из-за этого многие рейсы задерживаются.
На улицах города завыли сирены, которые позже сменились на предупреждение о химической опасности по громкоговорителям. В Министерстве территориальной безопасности объяснили perm.aif.ru, что реальной угрозы нет.
«С целью проверки работоспособности системы оповещения на ряде предприятий Перми была включена локальная система “Химическая опасность”. Реальной угрозы химической опасности нет», — сообщили в краевом Минтербезе.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжают мониторить качество воздуха после пожара на предприятии. 30 апреля в ведомстве рассказали perm.aif.ru, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.
Прилёт беспилотника.
В 11:40 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 30 апреля на одну из промышленных площадок в регионе был совершён прилёт беспилотника. По его словам, работники находятся в защитных сооружениях, а пострадавших и значимых разрушений нет.
«Угрозы химической опасности нет, — подтвердил комментарий Минтербеза глава Прикамья. — На месте работают оперативные и экстренные службы».
Дмитрий Махонин напомнил, что публикация фотографий и видеозаписей последствий прилёта БПЛА запрещены. «Вы помогаете врагу, размещая такую информацию в сети», — объяснил губернатор.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru предположил, что в направлении Перми могут запускаться беспилотные летательные аппараты самолётного типа, такие как «Лютый» и аналогичные, предположительно с Украины. Он отметил, что вероятнее всего это происходит с территории Сумской и Харьковской областей.
«Судя по всему, противник уже использует искусственный интеллект. Запуск производится где-то около девяти часов вечера, пока ещё темно. Беспилотники летит примерно со скоростью 200 километров в час всю ночь и под утро прибывают к цели», — пояснил Дандыкин.
Отмена занятий.
В Министерстве образования и науки Пермского края рассказали о порядке действий для школьников и педагогов при введении «Беспилотной опасности». Так, при объявлении режима учащиеся остаются внутри образовательного учреждения, а педагоги действуют по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность.
При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в коридоры, спортзалы или размещают на первых этажах. В краевом Минобрнауки подчеркнули, что необходимости забирать детей нет. После отмены режима занятия продолжатся в обычном режиме.
30 апреля из-за атаки БПЛА впервые отменили учебные занятия в Пермском университете (ПГНИУ), а студентов Пермского филиала РЭУ им. Плеханова перевели на дистанционный формат обучения.
«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ.