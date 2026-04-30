Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй прилёт за два дня. Пермский край вновь подвергся атаке БПЛА

30 апреля на территории Пермского края дважды вводили режим «Беспилотной опасности».

Второй день подряд в Пермском крае объявляют режим «Беспилотной опасности». В краевой столице звучат сирены, а власти сообщили, что 30 апреля одну из промышленных площадок региона вновь атаковали беспилотники. Подробнее о том, куда пришёлся удар и откуда в направлении Перми могли запускать БПЛА, читайте в материале сайта perm.aif.ru.

Химическая опасность?

29 апреля жителей Пермского края потрясли тревожные новости: в городе завыли сирены, а позже стало известно, что на одну из промышленных площадок региона прилетел вражеский беспилотник. В результате начался пожар, а из-за сильного ветра дым и продукты горения добрались до краевой столицы. Небо над городом стало чёрным и серьёзно встревожило местных жителей.

Утро 30 апреля в Пермском крае началось с введения режима «Беспилотной опасности». Жители региона узнали об этом через систему оповещений об экстренных ситуациях МЧС в 6:10. Спустя час режим отменили, а затем повторно ввели в 7:20. В это же время на территории Перми объявили режим «Ковёр» радиусом 100 километров, позже его увеличили до 150. В 7:12 Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Из-за этого многие рейсы задерживаются.

На улицах города завыли сирены, которые позже сменились на предупреждение о химической опасности по громкоговорителям. В Министерстве территориальной безопасности объяснили perm.aif.ru, что реальной угрозы нет.

«С целью проверки работоспособности системы оповещения на ряде предприятий Перми была включена локальная система “Химическая опасность”. Реальной угрозы химической опасности нет», — сообщили в краевом Минтербезе.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжают мониторить качество воздуха после пожара на предприятии. 30 апреля в ведомстве рассказали perm.aif.ru, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

Прилёт беспилотника.

В 11:40 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 30 апреля на одну из промышленных площадок в регионе был совершён прилёт беспилотника. По его словам, работники находятся в защитных сооружениях, а пострадавших и значимых разрушений нет.

«Угрозы химической опасности нет, — подтвердил комментарий Минтербеза глава Прикамья. — На месте работают оперативные и экстренные службы».

Дмитрий Махонин напомнил, что публикация фотографий и видеозаписей последствий прилёта БПЛА запрещены. «Вы помогаете врагу, размещая такую информацию в сети», — объяснил губернатор.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru предположил, что в направлении Перми могут запускаться беспилотные летательные аппараты самолётного типа, такие как «Лютый» и аналогичные, предположительно с Украины. Он отметил, что вероятнее всего это происходит с территории Сумской и Харьковской областей.

«Судя по всему, противник уже использует искусственный интеллект. Запуск производится где-то около девяти часов вечера, пока ещё темно. Беспилотники летит примерно со скоростью 200 километров в час всю ночь и под утро прибывают к цели», — пояснил Дандыкин.

Отмена занятий.

В Министерстве образования и науки Пермского края рассказали о порядке действий для школьников и педагогов при введении «Беспилотной опасности». Так, при объявлении режима учащиеся остаются внутри образовательного учреждения, а педагоги действуют по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность.

При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в коридоры, спортзалы или размещают на первых этажах. В краевом Минобрнауки подчеркнули, что необходимости забирать детей нет. После отмены режима занятия продолжатся в обычном режиме.

30 апреля из-за атаки БПЛА впервые отменили учебные занятия в Пермском университете (ПГНИУ), а студентов Пермского филиала РЭУ им. Плеханова перевели на дистанционный формат обучения.

«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ.

