Второй прилёт за два дня. Пермский край вновь подвергся атаке БПЛА

Утро 30 апреля в Пермском крае началось с введения режима «Беспилотной опасности». Жители региона узнали об этом через систему оповещений об экстренных ситуациях МЧС в 6:10. Спустя час режим отменили, а затем повторно ввели в 7:20. В это же время на территории Перми объявили режим «Ковёр» радиусом 100 километров, позже его увеличили до 150. В 7:12 Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Из-за этого многие рейсы задерживаются.