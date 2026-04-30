Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Мерседеса» устроил смертельную аварию в Воронеже и скрылся

Управлявший ВАЗом 74-летний мужчина скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

29 апреля в 05:47 у дома № 15 «А» по улице Дорожная произошло смертельное ДТП. Неустановленный водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны улицы Пеше-Стрелецкая в направлении улицы Героев Сибиряков, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-111130. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

За рулем отечественной легковушки находился 74-летний местный житель. После удара мужчина был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают виновника аварии.