Сварочные работы стали причиной пожара у трассы «Уссури» в Приморье

Пожар в Михайловском районе Приморья, видео которого активно распространяется в социальных сетях, произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза Приморья.
По предварительным данным, 29 апреля собственник частного дома выполнял работы с применением открытого огня, что в условиях сухой и ветреной погоды привело к возгоранию сухой растительности. Площадь ландшафтного пожара составила около 0,13 гектара, огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.
В министерстве лесного хозяйства опровергли информацию о «крупном лесном пожаре» в пригороде Владивостока. Там отметили, что пламя не перешло на земли лесного фонда, угрозы населённым пунктам и инфраструктуре не возникло. Тем не менее, задымление вдоль федеральной трассы «Уссури» действительно наблюдалось, что временно снизило видимость для водителей. Специалисты призывают автомобилистов быть внимательнее и снижать скорость при движении в условиях ухудшенной видимости.
В ведомстве напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
