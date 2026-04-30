Сварочные работы стали причиной пожара у трассы «Уссури» в Приморье

Хозяин частного дома нарушил правила пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в Михайловском районе Приморья, видео которого активно распространяется в социальных сетях, произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза Приморья.

По предварительным данным, 29 апреля собственник частного дома выполнял работы с применением открытого огня, что в условиях сухой и ветреной погоды привело к возгоранию сухой растительности. Площадь ландшафтного пожара составила около 0,13 гектара, огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.

В министерстве лесного хозяйства опровергли информацию о «крупном лесном пожаре» в пригороде Владивостока. Там отметили, что пламя не перешло на земли лесного фонда, угрозы населённым пунктам и инфраструктуре не возникло. Тем не менее, задымление вдоль федеральной трассы «Уссури» действительно наблюдалось, что временно снизило видимость для водителей. Специалисты призывают автомобилистов быть внимательнее и снижать скорость при движении в условиях ухудшенной видимости.

В ведомстве напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее «КП» писала, что два гималайских медвежонка улетели из Приморья в Новосибирский зоопарк.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше