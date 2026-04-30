Сварочные работы стали причиной пожара у трассы «Уссури» в Приморье

В министерстве лесного хозяйства опровергли информацию о «крупном лесном пожаре» в пригороде Владивостока. Там отметили, что пламя не перешло на земли лесного фонда, угрозы населённым пунктам и инфраструктуре не возникло. Тем не менее, задымление вдоль федеральной трассы «Уссури» действительно наблюдалось, что временно снизило видимость для водителей. Специалисты призывают автомобилистов быть внимательнее и снижать скорость при движении в условиях ухудшенной видимости.