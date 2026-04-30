Прокуратура рассказала о семье, где дети погибли на пожаре в Дубинино

Росследование дела находится под особым контролем.

Прокуратура контролирует дело о гибели троих детей в пожаре в Дубинино. В момент трагедии родителей не было дома. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, что утром 30 апреля в посёлке Дубинино загорелась квартира на улице Кишинёвской. В результате пожара погибли трое детей — от одного года до четырёх лет.

По предварительным данным, мать оставила спящих малышей дома и отлучилась в магазин за продуктами. Отец в это время был на работе.

Отмечается, что семья ранее не состояла на учёте в органах профилактики и не попадала в поле зрения надзорных ведомств.

В ходе проверки специалистам предстоит оценить работу профилактических служб, а также выяснить все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование поставлено на контроль прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что стала известна причина пожара, где погибли трое детей в Красноярском крае.