Жительницу Саяногорска обвиняют в смерти сына из-за лекарств

В Саяногорске ребенок умер из-за неубранных матерью лекарств.

Источник: Комсомольская правда

В Саяногорском городском суде рассматривают дело 19-летней жительницы города, по неосторожности лишившей жизни годовалого сына.

По версии следователей, молодая женщина хранила лекарственные препараты в тумбе-подставке для телевизора. В том числе, там находилось сильнодействующее лекарство от гипертензии и стенокардии, инструкция к которому требует держать его в недоступном для детей месте. Именно до него добрался малыш в январе 2026 года. Он достал блистер с таблетками и проглотил не менее 11 штук. Ребенок получил острое отравление, от которого скончался.

Матери грозит до двух лет лишения свободы.