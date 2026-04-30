Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

В акватории реки Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, сообщает в соцсетях Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По информации ведомства, столкновение произошло вечером 28 апреля на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Теплоходы столкнулись правыми бортами, оба судна получили механические повреждения.
— Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировали. Ущерб выясняется, — прокомментировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В рамках проверки устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
