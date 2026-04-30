Пьяный рецидивист набросился с ножом на полицейского под Волгоградом

Полицейский Киквидзенского района едва не пострадал от рук рецидивиста.
Правоохранитель выехал вместе с коллегами на место происшествия — их вызвали сотрудники торговой точки, в которую забрёл нетрезвый мужчина. А тот набросился на стражей порядка с ножом.
«Инцидент случился вечером 20 марта. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в одном из сетевых магазинов находится покупатель в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские прибыли на место и предложили нарушителю проследовать в служебный автомобиль, он достал нож», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
Возмущенный действиями правоохранителей, мужчина попытался ударить ножом одного из полицейских. Только благодаря реакции полицейского, который смог уклониться от ударов, он не пострадал.
Задержанного обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни и здоровья. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим, в том числе, за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из колонии подозреваемый вернулся меньше года назад.
В настоящее время следователи новоаннинского отдела СК готовятся передать уголовное дело в суд, а подозреваемый остаётся под стражей.
Ранее волгоградка избила школьника батоном, а после напала в магазине на малышку, оба происшествия попали на видео.