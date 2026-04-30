Над Нижегородской областью сбит 21 беспилотник

Сегодня ночью над Нижегородской областью была успешно отражена атака 31 БПЛА, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Силы ПВО нейтрализовали более 30 беспилотников над Нижегородской областью: 30 были сбиты над Дзержинском, еще один — в Кстовском районе. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, однако зафиксированы возгорания травы, которые оперативно потушены», — написал Никитин в соцсетях.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что в Кстово, где был сбит один БПЛА, «промышленные и жилые объекты не пострадали, среди населения пострадавших нет».

На местах падения дронов работают специалисты.

