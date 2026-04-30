В Хакасии полиция и спецназ задержали мужчину, открывшего стрельбу в селе

Вооруженный мужчина успел зайти в местную больницу и торговый павильон, а после несколько раз выстрелил в воздух на улице. Правоохранители обнаружили его в доме знакомой, где он и был задержан спецназом. При обыске у фигуранта изъяли двуствольное ружье, патронташ с 11 патронами и стреляные гильзы.