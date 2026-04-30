В Хакасии полиция и спецназ задержали мужчину, открывшего стрельбу в селе

В Аскизском районе Хакасии сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР «Сапсан» регионального управления Росгвардии задержали местного жителя, устроившего стрельбу в общественном месте. Инцидент произошел в селе Бирикчуль, где злоумышленник с охотничьей двустволкой передвигался по улицам, пугая сельчан, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как уточнили в МВД по Республике Хакасия, 36-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился дома с сожительницей. В ходе конфликта он достал из гаража незарегистрированное гладкоствольное ружье и дважды выстрелил в воздух. Испугавшись агрессивного поведения мужчины, женщина с ребенком покинули дом, а фигурант отправился на их поиски.
Вооруженный мужчина успел зайти в местную больницу и торговый павильон, а после несколько раз выстрелил в воздух на улице. Правоохранители обнаружили его в доме знакомой, где он и был задержан спецназом. При обыске у фигуранта изъяли двуствольное ружье, патронташ с 11 патронами и стреляные гильзы.
В результате ЧП никто не пострадал. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», ему может грозить до семи лет лишения свободы.