Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемые в теракте в пригороде Хабаровска арестованы

Двое заключены в СИЗО, третий скрылся и арестован заочно.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске Кировский районный суд заключил под стражу подозреваемых в совершении теракта в селе Князе-Волконское, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Взрыв в подъезде жилого дома произошел утром во вторник, 28 апреля.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось в почтовых ящиках. В результате погиб местный житель, который находился на лестнице, когда устройство сработало.

Установлена причастность троих подозреваемых в совершении преступления.

— Судом рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении троих фигурантов, причастных, по мнению следствия, к подрыву и причинению смерти, а также в попытке дестабилизации органов власти в селе Князе-Волконское. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 28 июня, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Третьему подозреваемому заключение под стражу избрано заочно, так как он скрылся за пределами России.

Напомним, 59-летнюю хабаровчанку обвинили в попытке теракта на стратегических объектах.