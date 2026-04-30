Подозреваемые в теракте в пригороде Хабаровска арестованы

В Хабаровске Кировский районный суд заключил под стражу подозреваемых в совершении теракта в селе Князе-Волконское, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Взрыв в подъезде жилого дома произошел утром во вторник, 28 апреля.
По предварительным данным, взрывное устройство находилось в почтовых ящиках. В результате погиб местный житель, который находился на лестнице, когда устройство сработало.
Установлена причастность троих подозреваемых в совершении преступления.
— Судом рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении троих фигурантов, причастных, по мнению следствия, к подрыву и причинению смерти, а также в попытке дестабилизации органов власти в селе Князе-Волконское. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 28 июня, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Третьему подозреваемому заключение под стражу избрано заочно, так как он скрылся за пределами России.
