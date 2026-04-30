В Прикамье ревнивый мужчина поджёг дом бывшей возлюбленной

Женщина проснулась от запаха гари. Она выпрыгнула из окна, получив ожоги. Поджигатель скрылся, но позже сознался, что испугался ответственности. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ и приговорил к двум годам условно. Также он обязан выплатить бывшей сожительнице почти 540 тысяч рублей.