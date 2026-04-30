В Прикамье ревнивый мужчина поджёг дом бывшей возлюбленной

Ревнивый житель Верещагинского района поджёг дом бывшей сожительницы, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
Ранее 69-летний мужчина уже пытался испортить чужое имущество, но тогда он успел затушить пламя. На этот раз он действовал быстрее: бросил горящую бересту в лаз для домашних животных. Попытался закидать огонь снегом, но не справился. Дом, баня и надворные постройки сгорели.
Женщина проснулась от запаха гари. Она выпрыгнула из окна, получив ожоги. Поджигатель скрылся, но позже сознался, что испугался ответственности. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ и приговорил к двум годам условно. Также он обязан выплатить бывшей сожительнице почти 540 тысяч рублей.
Однако мужчина не спешил платить. Приставы взыскали с него 65 тысяч рублей исполнительского сбора, ограничили сделки с недвижимостью и авто, арестовали счета. Деньги перечислили пострадавшей, производство закрыли.
Напомним, в Перми вынесли приговор мужчине, который из ревности сжёг шесть автомобилей. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев принудительных работ.