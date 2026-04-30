Белорус назанимал у родственников и знакомых миллион рублей — что было дальше. Подробности сообщает Следственный комитет.
Житель Столина на протяжении нескольких лет занимал у родственников и знакомых крупные суммы денег, но обязательства так и не выполнил.
Мужчина владел магазином строительных материалов. Начиная с 2016 года он одалживал деньги на развитие бизнеса: увеличение оборотов продаж, расширение ассортимента. Позднее фигурант занялся деревообработкой. Он купил цех, оборудование. Но какой-либо активной деятельности не вел.
«Несмотря на отсутствие работы, он продолжал брать новые займы, оформляя расписки, обещая проценты и параллельно получал кредиты в банках», — отметили в СК.
Белорус не планировал полученные деньги вкладывать в бизнес, а лишь создавал видимость предпринимательской деятельности. Когда его просили вернуть деньги, он уклонялся от исполнения обязательств, ссылаясь на временные трудности. Только в отдельных случаях он смог частично погасить долги. Это было сделано за счет новых займов.
«Следователи установили 12 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму почти 1 миллион рублей», — уточнили в ведомстве.
Следователи установили, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, он женат, имеет двоих взрослых детей. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Он заключен под стражу.
