Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус назанимал у родственников и знакомых миллион рублей — что было дальше

Белорус взял в долг у 12 родственников и знакомых миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Белорус назанимал у родственников и знакомых миллион рублей — что было дальше. Подробности сообщает Следственный комитет.

Житель Столина на протяжении нескольких лет занимал у родственников и знакомых крупные суммы денег, но обязательства так и не выполнил.

Мужчина владел магазином строительных материалов. Начиная с 2016 года он одалживал деньги на развитие бизнеса: увеличение оборотов продаж, расширение ассортимента. Позднее фигурант занялся деревообработкой. Он купил цех, оборудование. Но какой-либо активной деятельности не вел.

«Несмотря на отсутствие работы, он продолжал брать новые займы, оформляя расписки, обещая проценты и параллельно получал кредиты в банках», — отметили в СК.

Белорус не планировал полученные деньги вкладывать в бизнес, а лишь создавал видимость предпринимательской деятельности. Когда его просили вернуть деньги, он уклонялся от исполнения обязательств, ссылаясь на временные трудности. Только в отдельных случаях он смог частично погасить долги. Это было сделано за счет новых займов.

«Следователи установили 12 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму почти 1 миллион рублей», — уточнили в ведомстве.

Следователи установили, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, он женат, имеет двоих взрослых детей. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Он заключен под стражу.

