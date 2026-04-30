Озвучена причина ДТП с жутким пожаром под Волгоградом

Установлено, что в 16−10 час. 58-летний водитель грузовика «Мерседес-Бенц Аксор» с полуприцепом-автоцистерной выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Здесь произошло столкновение с грузовыми автомашинами «Ситрак» с полуприцепом и «Скания» с полуприцепом, двигавшимися навстречу, а также с легковой автомашиной «Киа Рио», которая стояла на обочине. В результате грузовые автомобили «Мерседес» и «Скания» загорелись.