Убийство Ержана Бабакумарова: вынесен приговор

30 октября 2025 года стало известно, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. В суде дело рассматривала судья Айжан Кульбаева, которая в мае 2024 года вынесла приговор экс-министру Куандыку Бишимбаеву. Суд стартовал 26 января 2026 года в закрытом режиме по ходатайству двух сторон.