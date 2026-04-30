Убийство Ержана Бабакумарова: вынесен приговор

В пресс-службе суда Астаны рассказали, что приговор огласили еще 20 февраля 2026 года.
«Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде 11 лет лишения свободы», — сообщили в суде.
Приговор вступил в законную силу.
В связи с тем, что суд проходил в закрытом режиме, подробности по делу разглашению не подлежат.
30 октября 2025 года стало известно, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. В суде дело рассматривала судья Айжан Кульбаева, которая в мае 2024 года вынесла приговор экс-министру Куандыку Бишимбаеву. Суд стартовал 26 января 2026 года в закрытом режиме по ходатайству двух сторон.