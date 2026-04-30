Челябинский священник, осужденный за убийство, ушел на СВО и пропал без вести

Ранее сообщалось, что Ефремов убил мужа сельской учительницы.

Священник, осужденный за убийство в Челябинской области, ушел на СВО и пропал без вести, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, в октябре 2024 года настоятель храма из села Губернское в своем доме употреблял спиртные напитки с односельчанином. В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений схватил со стола нож и нанес им не менее 15 ударов в различные части тела собутыльника. Последний скончался на месте от кровопотери.

В итоге Игоря Ефремова обвинили в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ. Суд назначил ему 10 лет в колонии строгого режима.

Позже он заключил контракт с Минобороны РФ, пропал в зоне проведения специальной военной операции, с конца осени 2025 года сведений о нем нет. Это выяснилось сегодня: 30 апреля Челябинский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката об отмене приговора и отклонил доводы апелляционной жалобы, приговор Аргаяшского райсуда оставил без изменения.

Ранее сообщалось, что Ефремов убил мужа сельской учительницы. Мужчина служил священником с 2003 года. Многие годы занимался восстановлением старинного храма в родном селе.

В суде рассказали, что также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны — Ефремов должен был выплатить 2 млн рублей.