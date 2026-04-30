В Пермском крае силы ПВО уничтожили несколько беспилотников

В Перми отменили режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

На подлёте к Перми силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. Об этом сообщили в Минтербезе Пермского края. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Режим беспилотной опасности, введённый ранее в регионе, уже отменён. Несмотря на это, экстренные и оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме, а ситуация остаётся под контролем совместно с силовыми структурами.

Напомним, утром 30 апреля в Пермском крае сначала объявили угрозу беспилотников, а затем ввели режим «Ковер». В городе звучали сирены, также фиксировались задержки авиарейсов на вылет и прилёт.

